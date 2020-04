Ranieri promuove De Rossi | «Tutte le carte in regola per allenare»

Leggi su calcionews24

Claudio su Daniele De nel ruolo di allenatore: ecco le parole del tecnico della Sampdoria Daniele De promosso nel ruolo di allenatore. Ecco le parole di Claudio sull'ex giocatore della Roma a Sky Sport. DE – «Era già un allenatore in campo. Ragazzo serio e intelligente che conosce il calcio. Giocare e fare l'allenatore poi è un mestiere differente. Ha le qualità per farlo. Non dimentichiamoci che il papà è allenatore e saprà dargli dei consigli molto adatti. Daniele, nel giorno del suo addio, meritava una cosa del genere».