Quando parla Conte? Il Premier riferirà al Parlamento | data | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 aprile 2020)Giuseppe? Ilsi è rivolto agli italiani venerdì 10 aprile per annunciare la proroga del lockdown fino al 3 maggio e per intervenire in merito a Mes ed Eurobond. Al momento non si sa ancorail Primo Ministro parlerà alla popolazione, sicuramente ci saranno dei messaggi nelle prossime settimane ma attualmente non ci sono dettagli. Giuseppeha però già fissato un appuntamento ufficiale sulla sua agenda: martedì 21 aprile (ore 17.00) sarà infatti chiamato a tenere un’informativa alla Camera, davanti ai Deputati esplicherà il suo operato delle ultime settimane come aveva già fatto nel recente passato e come dovrebbe fare ogni due settimane. Di seguito la, il calendario completo, il programma dettagliato e l’d’inizio dell’informativa di Giuseppealla ...