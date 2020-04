Palermo | maltrattamenti in casa di riposo | 6 arresti Si indaga sulla morte di una donna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Erano abituati a calci, schiaffi, colpi di scopa e continue vessazione. Così, alla vista dei finanzieri, c’è chi ha pianto. La residenza in cui si trovavano era diventata unadegli orrori per 11 anziani, vittime di violenze e minacce nel pieno del centro storico di. Le microspie della Guardia di finanza hanno documentato almeno settanta episodi tra schiaffi, calci, pugni e angherie, intercettando urla strazianti. In 6 tra gestori e operatori della residenza per anziani Aurora sono stati arrestati su disposizione del gip Fabio Pilato. Sono accusati di maltrattamento. In piena emergenza coronavirus, lo scorso 15 marzo, era morta anche un’anziana di 86 anni. Nonostante ciò, soltanto stamattina al termine del blitz, gli ospiti sono stati sottoposti al tampone. “Vincenza ti dico che io in altri periodi avrei aspettato che moriva ...