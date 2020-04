Nerola | Aurigemma | bene Comune su ripartenza economica

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Condividiamo le posizioni espresse dal sindaco diSabina Granieri, che sta affrontando questa delicata situazione con grande determinazione e serieta’. In questo momento, oltre alle questioni relative alle tematiche sanitarie, e’ fondamentale lavorare per rilanciare l’economia, soprattutto quella dei nostri territori. Per questo, apprezziamo l’iniziativa annunciata dal primo cittadino di un bando per finanziare attivita’, piccole e medie imprese locali, che vogliono rinnovarsi, a seguito dell’emergenza coronavirus. A tal proposito, come richiesto dal Sindaco, auspichiamo che la regione Lazio possa valutare la possibilita’ di collaborare con ilsu questo progetto, che fornirebbe un contributo importantissimo per il tessuto produttivo di”. Cosi’ in un comunicato il consigliere di Fratelli ...