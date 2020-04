Milano: investiti madre e figlio a Bande nere (Di giovedì 16 aprile 2020) Tragedia sfiorata nella mattinata di Giovedì a Milano, zona Bande nere, quando una madre quarantaduenne con al seguito il figlio di un anno è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Caterina da Forlì. Subito sopraggiunta ambulanza e polizia locale, la giovane donna ha riportato la frattura di una gamba mentre il piccolo fortunatamente è uscito illeso dall’incidente. In ogni caso sono stati trasportati con l’ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano. L’investitore si è subito fermato per soccorrere la coppia e ha fornito i propri documenti alla polizia. Resta da capire come abbia potuto investire la donna. L'articolo Milano: investiti madre e figlio a Bande nere proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Mamma e figlio di 1 anno investiti da un’auto a Milano : portati in ospedale

