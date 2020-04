Malagò | «Il calcio non ha un piano chiaro e convincente Si parla solo di taglio agli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il Corriere dello Sport intervista il presidente del Coni, Giovanni Malagò. «Senza voler fare polemica, per carità, io avrei chiuso dentro una stanza la Feder, la Lega di A, l’Assocalciatori, gli allenatori, le televisioni e gli organismi internazionali, Fifa e Uefa, e non li avrei fatti uscire finché non avessero prodotto un documento condiviso. La stessa cosa per B e Lega Pro. Tu cosa sei disposto a lasciare sul tavolo, se la stagione si conclude? E tu, televisione, il 5, il 10, il 15 per cento? Tu, federazione, sei pronta a partecipare a un fondo di solidarietà? E voi, calciatori, a quanta parte dello stipendio rinunciate? Fifa e Uefa, che fate, attingete alle vostre riserve? Come contribuite? Ti rendi conto che a tutt’oggi le televisioni che tirano fuori 1 miliardo e 400 milioni non hanno nemmeno un pezzo di carte della Lega sulla ...