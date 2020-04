Le assicurazioni per il Covid-19 (Di giovedì 16 aprile 2020) di Roberto Paternicò - L'IVASS, nel recente Rapporto del Servizio di vigilanza e condotta di mercato, ha anticipato gli interventi messi in atto dalle Compagnie di assicurazione per dare supporto alle problematiche e ai rischi derivanti dal Covid-19. Una serie di provvidenze, servizi e coperture assicurative attinenti, ad esempio: la sospensione, la proroga e la dilazione dei premi per le polizze (vita, danni non auto e auto), il blocco di tutte le azioni di recupero dei premi non pagati e delle franchigie, l'estensione delle garanzie esistenti su polizze in corso con clausole "su misura", l'inserimento di diarie giornaliere o indennizzi forfettari, l'offerta di servizi aggiuntivi e nuovi prodotti. Le soluzioni assicurativeI ServiziLe soluzioni assicurativeTorna suTra le varie soluzioni ... Leggi su studiocataldi Cattolica Assicurazioni - aggiornamento operatività su azioni proprie

