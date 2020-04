“Il virus è nato in laboratorio”, non è più solo complottismo: ora c’è un’indagine degli 007 Usa (video) (Di giovedì 16 aprile 2020) Una clamorosa indagine dell’intelligence Usa è stata svelata dalla Cnn: gli 007 americani starebbero seriamente indagando sulla possibilità che il coronavirus sia sfuggito da un laboratorio di Wuhan e non che sia nato nel mercato cittadino degli animali vivi, come da versione ufficiale. A rilanciare con forza questa ipotesi, in Italia, era stato il TgCom24 di Paolo Liguri, sulla base di notizie avute da fonti ritenute attendibili. Ora è proprio Liguori a sottolineare in un video editoriale postato anche su Facebook che questa notizia “crea un mondo del tutto diverso”. L’indagine sulla nascita del virus in laboratorio La Cnn ha citato come fonte funzionari dell’intelligence e della sicurezza nazionale e altre “fonti ben informate”, le quali comunque hanno richiamato tutte alla cautela. L’avvertimento ... Leggi su secoloditalia Tarro a BusinessInsider : “Il vaccino non è la soluzione - il Coronavirus non è l’ebola”

Coronavirus - il viceministro Sileri : “Il vaccino dovrà essere obbligatorio - il Covid-19 ha fatto troppi danni”

Coronavirus - GIMBE : “Il rischio di una nuova impennata dei casi è sempre in agguato” (Di giovedì 16 aprile 2020) Una clamorosa indagine dell’intelligence Usa è stata svelata dalla Cnn: gli 007 americani starebbero seriamente indagando sulla possibilità che il coronasia sfuggito da un laboratorio di Wuhan e non che sianel mercato cittadinoanimali vivi, come da versione ufficiale. A rilanciare con forza questa ipotesi, in Italia, era stato il TgCom24 di Paolo Liguri, sulla base di notizie avute da fonti ritenute attendibili. Ora è proprio Liguori a sottolineare in un video editoriale postato anche su Facebook che questa notizia “crea un mondo del tutto diverso”. L’indagine sulla nascita delin laboratorio La Cnn ha citato come fonte funzionari dell’intelligence e della sicurezza nazionale e altre “fonti ben informate”, le quali comunque hanno richiamato tutte alla cautela. L’avvertimento ...

borghi_claudio : Per distrarre l'attenzione dai loro piani europei hanno inventato uno squallido attacco alla regione che si è sacri… - matteosalvinimi : Giorgio e Rosa, sposati da 52 anni, ricoverati a Cremona in due reparti diversi per il maledetto virus, hanno potut… - matteosalvinimi : Ma non avrebbe più senso aiutare tutti gli Italiani che hanno perso e perderanno il lavoro per il virus, dando a lo… - turatimarco : RT @catlatorre: A causa della pandemia da #coronavirus, le commemorazioni per la morte di Mussolini a Predappio non ci saranno. Il virus f… - ChRiStIaN1987_ : RT @ValeriaParrell2: #sepulveda si era ammalato in carcere sotto la dittatura di Pinochet. Incarcerato perché difese Allende. E certo noi o… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il virus Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera