Graduatorie scuola, chiarimenti del Ministro Azzolina su riapertura e conferma supplenti a settembre (Di giovedì 16 aprile 2020) Il Decreto scuola, approvato in Consiglio dei Ministri il 6 Aprile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale dell’8 Aprile, ha previsto la proroga degli elenchi di II e III fascia esistenti. Questo significa che riapertura e aggiornamento Graduatorie scuola sono rinviate al prossimo anno scolastico, ovvero l’a.a. 2021/2022. Notizia che, a soli due mesi dal rinnovo, ha destato non ben poche polemiche tra i docenti precari. Riassumiamo nei prossimi paragrafi le risposte del Ministero sull’impossibilità della riapertura degli elenchi e sul mantenimento degli attuali posti. Decreto scuola per docenti e studenti: cosa prevede Graduatorie scuola: validità elenchi e aggiornamento Nella conferenza stampa del 7 Aprile la Ministra Azzolina ha chiarito che non sarà possibile aggiornare le Graduatorie di istituto quest’anno: “non ... Leggi su leggioggi Dalla maturità alle graduatorie dei docenti - tanti nodi ancora da sciogliere per la scuola

Coronavirus - nel decreto scuola salta (di nuovo) l’aggiornamento delle graduatorie. Docenti precari costretti ad un’attesa infinita

