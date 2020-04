Giulia De Lellis preoccupata per il lavoro | Sta ripartendo nel migliore dei modi

Leggi su blogo

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nelle scorse ore, attraverso una serie di Instagram Stories,Deha espresso tutta la propria preoccupazione per il fatto che tutte le sfere della propria vita siano state duramente colpite dalle misure restrittive del Governo per arginare la diffusione del Coronavirus. La giovane influencer, infatti, in brevissimo tempo, come tutti gli italiani, ha dovuto riorganizzare la propria routine quotidiana e posticipare alcune opportunità lavorative.Deper il: "Staneldei" 16 aprile 2020 14:44.