È morto lo scrittore cileno Luis Sepúlveda (Di giovedì 16 aprile 2020) (foto: Getty Images)È morto nella giornata del 16 aprile Luis Sepúlveda, all’età di 70 anni. Lo scrittore cileno, divenuto celebre per romanzi come Il vecchio che leggeva romanzi d’amore e Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, aveva annunciato negli scorsi mesi di aver contratto il nuovo coronavirus dopo la partecipazione a un festival letterario in Portogallo e di essere risultato positivo al tampone insieme assieme alla moglie, la poetessa Carmen Yanez (in condizioni molto migliori). Entrambi erano dal 1° marzo ricoverati nell’ospedale universitario di Oviedo, in Spagna. A metà marzo le condizioni dello scrittore erano gravemente peggiorate, ma poi sembrava che la sua situazione si fosse stabilizzata, fino poi al decesso di queste ore. Nato a Ovalle nel 1949, Sepúlveda ... Leggi su wired Luis Sepulveda è morto : lo scrittore si è spento per coronavirus

