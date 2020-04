Doc – Nelle tue mani | Spollon | “La seconda stagione? Con questo successo sarebbe stupido

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020) Pierpaoloè Riccardo Bonvegna nella fiction Doc -tue. L'attore si è raccontato su Fanpage.it dando qualche anticipazione su come si evolverà il rapporto tra il suo personaggio e Alba. Inoltre ha svelato che anche lui, come Riccardo, ha fatto i conti con delle insicurezze che hanno condizionato il suo rapporto con gli altri. Infine, ha evidenziato la stima che prova per Luca Argentero: "Mi ha stupito e migliorato".