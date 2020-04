Distanziamento sociale a intermittenza fino al 2022, la tesi dei ricercatori di Harvard (Di giovedì 16 aprile 2020) Distanziamento sociale da adottare a intervalli di tempo fino al 2022. Potrebbe essere una misura necessaria in tutto il mondo per impedire al Covid-19 di impennarsi di nuovo e mettere in crisi i sistemi ospedalieri. È quanto sostiene un gruppo di ricercatori di Harvard in un articolo pubblicato di recente sulla rivista Science e riportato dal magazine Bloomberg. Leggi su vanityfair Coronavirus – Clubbing - discoteche e distanziamento sociale –

