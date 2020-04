Coronavirus, “l’epidemia si è stabilizata: ecco quando arriveremo a zero contagi” (Di giovedì 16 aprile 2020) Record nel calo dei pazienti in terapia intensiva. Questa è la buona notizia di oggi, leggendo il bollettino della protezione civile del 16 aprile sull’emergenza Coronavirus in Italia. I contagi complessivi da nuovo Coronavirus sono 168.941 (+ 3786 rispetto a ieri), di cui 40.164 guariti (+ 2072) e 22.170 decessi (+ 525). Secondo il bollettino al momento sono 76.778 i malati in isolamento domiciliare (il 72% del totale), 26.893 sono ospedalizzati e 2.936 sono ricoverati in terapia intensiva. Dati, questi, ancora in diminuzione, confermando il trend negativo dei giorni scorsi. I tamponi effettuati sono 1.178.403 (+60.999 rispetto a ieri). Le regioni più colpite restano ancora la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia Romagna “Se il calo prosegue con il ritmo di oggi, è ipotizzabile che si arrivi a zero casi attorno al 15 ... Leggi su howtodofor Coronavirus - Galli : “L’epidemia ha perso vigore - forse a mare si potrà andare senza mascherine”

Coronavirus : in Italia “l’epidemia si è sviluppata 10-25 giorni prima - e sarà tra i primi Paesi a passare alla fase 2”

