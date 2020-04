Coronavirus, al via i test sui gatti domestici di Vò (Di giovedì 16 aprile 2020) Valentina Dardari Lo scopo è quello di cercare anticorpi. Da capire se possono essere stati infettati da soggetti positivi Per riuscire a debellare il Coronavirus, adesso quattro ricercatori faranno dei test sierologici sui gatti domestici di Vò, il comune veneto primo focolaio italiano del Covid-19, ora a contagio zero, insieme a Codogno, in Lombardia. Tramite gli esami ematici, gli studiosi dell'Università di Padova e un collega dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con la supervisione dei Servizi Veterinari della Regione, hanno come obiettivo quello di cercare negli amici felici gli anticorpi alla malattia. Dopo aver finito di sottoporre, per ben due volte, i 3.300 residenti di Vò ai tamponi per il Coronavirus, adesso tocca ai mici di casa. Il professor Massimo Castagnaro, ordinario di Patologia generale veterinaria, ha spiegato al ... Leggi su ilgiornale LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. La Lombardia chiede al Governo di dare il via alla produzione dal 4 maggio

La prima proposta in elenco, quindi, è realizzare "ciclabili temporanee per incrementare l'uso della bicicletta, che vadano a ricalcare le direttrici già pianificate dal Biciplan, da realizzarsi ...

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito ...

