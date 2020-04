BCE, Schnabel: “Piano QE di acquisti titoli spinto a nuovi record” (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – La Banca centrale europea sta effettuando acquisti di titoli pubblici e privati a volumi che “superano ampiamente” i precedenti massimi raggiunti nel suo programma di Quantitative Easing. Lo ha riferito Isabel Schnabel, membro tedesco del Comitato esecutivo della Bce, intervenendo ad un webminar organizzato dall’istituzione assieme al centro studi Safe. Spiegando le misure messe in campo contro le straordinarie ricadute economiche negative dovute al coronavirus, Schnabel ha affermato che ogni settimana la Bce acquista titoli per circa 37 miliardi di euro. Nel dettaglio circa 16 miliardi con il programma App (il primo, che prosegue da anni) e circa altri 21 miliardi con il Pepp, il nuovo programma di acquisti anti pandemia Covid-19 su cui al momento la Bce prevede un volume totale di 750 miliardi di euro fino a fine anno, prolungabile e aumentabile. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – La Banca centrale europea sta effettuandodipubblici e privati a volumi che “superano ampiamente” i precedenti massimi raggiunti nel suo programma di Quantitative Easing. Lo ha riferito Isabel, membro tedesco del Comitato esecutivo della Bce, intervenendo ad un webminar organizzato dall’istituzione assieme al centro studi Safe. Spiegando le misure messe in campo contro le straordinarie ricadute economiche negative dovute al coronavirus,ha affermato che ogni settimana la Bce acquistaper circa 37 miliardi di euro. Nel dettaglio circa 16 miliardi con il programma App (il primo, che prosegue da anni) e circa altri 21 miliardi con il Pepp, il nuovo programma dianti pandemia Covid-19 su cui al momento la Bce prevede un volume totale di 750 miliardi di euro fino a fine anno, prolungabile e aumentabile. ...

Bce, Schnabel: "Emissione coronabond una tantum è una possibilità"

Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Bce «pronta a calibrare tutti i suoi strumenti». Oms: siamo ancora nella tempesta

La Bce è pronta «a calibrare tutti gli strumenti a disposizione» per far fronte alla situazione di emergenza per il coronavirus. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro tedesco del comitato esecutivo ...

