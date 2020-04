Aeroporto fermo, si demolisce un aereo Si tratta di un vecchio Fokker-27- Video (Di giovedì 16 aprile 2020) Un’azienda specializzata ha operato nello scalo, l’operazione, molto complessa, è durata tre settimane. Guarda il Video della demolizione. Leggi su ecodibergamo Zaki - in esclusiva sul Fatto.it il verbale di fermo. La difesa sporge denuncia per le torture e chiede di visionare i filmati dell’aeroporto (Di giovedì 16 aprile 2020) Un’azienda specializzata ha operato nello scalo, l’operazione, molto complessa, è durata tre settimane. Guarda ildella demolizione.

Guarda il video della demolizione. Seas, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha portato a termine, nel perimetro della ...

Stop ai voli, easyJet reagisce: «Pronti a resistere ad un lungo fermo»

«Decisivi» per contenere l’impatto dello stop ai voli, «gli interventi sui costi, il rinvio dell’acquisto di 24 nuovi aeromobili e la raccolta di significativi nuovi finanziamenti» per consolidare ...

