Uomini e Donne: un format tutto nuovo che mette in scena un amore 2.0 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Uomini e Donne, uno dei programmi storici di Canale 5, si avvia di nuovo alla partenza. Il programma rivoluzionato ha come protagoniste Gemma e Giovanna. Giovanna Abate (fonte da Instagram @giovannaabateufficiale)Il programma di Maria De Filippi sta per riaprire i battenti: il 20 aprile alla solita ora 14.45. Dopo quasi un mese di stop le protagoniste più amate dal pubblico, affiancate dai fidi consiglieri Gianni Sperti e Tina Cipolla, riprendono i loro corteggiamenti. Le protagoniste di questa nuova edizione sono Gemma Galgani, la dama, e Giovanna Abate, tronista del trono classico. Ad accompagnarle lungo questa nuova esperienza è la voce fuori campo di Maria De Filippi. Mentre i due storici opinionisti si collegheranno via Skype. Un format decisamente diverso e che si adegua alle difficoltà del momento, dove anche un abbraccio per ora è ... Leggi su chenews Uomini e Donne - anticipazioni : lunedì 20 aprile si riparte con Giovanna e Gemma

