Uomini e Donne, ecco come gli opinionisti parteciperanno al nuovo format: l’annuncio di Gianni Sperti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Abbiamo annunciato qui su “Non Solo Riciclo”, che “Uomini e Donne” tornerà presto, lunedì 20 aprile, come sempre alle 14:45 su Canale 5. Sappiamo anche che il dating-show di Maria De Filippi avrà un nuovo format, consono alle disposizioni governative di sicurezza contro il Coronavirus. Per questo dovrà fare a meno dei famosi opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Niente paura, ci saranno anche loro, ma in collegamento Skype! Il ritorno di Gianni e Tina è stato annunciato da lui su Instagram. L’x ballerino di “Buona Domenica” ed ex marito di Paola Barale ha postato il video di anticipazioni del programma che circola in queste ore, accompagnandolo con la frase in lettere maiuscole “Torna Uomini e Donne“. Sotto ha scritto: “Sono felice di potervi ufficializzare che a breve torneremo per ... Leggi su pianetadonne.blog Gemma e Giovanna cercano l’amore in chat - torna Uomini & Donne

