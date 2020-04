Romani più rispettosi del lockdown dei milanesi secondo Apple, tutti i dati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Romani più rispettosi del lockdown dei milanesi secondo Apple, tutti i dati Le polemiche sui “furbetti” che violano le restrizioni popolano giornali e trasmissioni TV, tra delazioni dei vicini e servizi preoccupati di giornalisti. Ma è vero che gli italiani sono così proni a violare le regole? A vedere dai dati di Apple sulla geolocalizzazione dei propri smartphone no. La multinazionale americana ha meso a diposizione i dati sugli spostamenti dal 13 gennaio al 13 aprile. Il criterio è semplice, posto 100 il traffico il 13 gennaio per ogni giorno e per ogni città e Paese del mondo è possibile osservare quanti si spostavano in proporzione a quella data.Segui Termometro Politico su Google News Nella nostra infografica è possibile selezionare il mezzo di spostamento (mezzi pubblici, auto, piedi), il tipo di area, se Paese o ... Leggi su termometropolitico Virginia Raggi ai romani : “Più controlli a Pasqua - non pensate di fare scampagnate”

