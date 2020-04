Resident Evil 3 Remake e la mod che rende la camera fissa è un vero spettacolo per gli occhi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Senza dubbio il Remake di Resident Evil 3 ha rapito i giocatori sia nuovi che di vecchia data grazie al suo restyling che ha migliorato l'illuminazione, l'inquadratura e la scenografia generale. Ma guardando alcune immagini create da un fan grazie ad una mod che consente di vedere il gioco da una diversa prospettiva, risulta ancora migliore.L'utente di Twitter TheSphereHunter ha realizzato un convincente mock-up a "telecamera fissa" degli sfondi pre-renderizzati. Le immagini coprono tre memorabili luoghi iniziali: l'appartamento ingombro di Jill, il nascondiglio di Dario Rosso e le strade di Raccoon City.Ciò quindi ci consente di dare uno sguardo su come sarebbe stato il gioco, se Capcom avesse deciso di mantenere la tipica inquadratura dei titoli originali. Il risultato lascia senza dubbio a bocca aperta e potete visionarlo di seguito.Leggi altro... Leggi su eurogamer Resident Evil 3 Remake : Come ottenere tutti i potenziamenti per le armi

