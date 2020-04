Mancini DAZN | «Ecco qual è la telecronaca a cui sono più affezionato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Riccardo, telecronista di, ha parlato ai microfoni di Lazionews24 parlando della stagione dei biancocelesti Il giornalista e telecronista di, Riccardo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24.com per raccontare il suo amore per le telecronache e commentare la stagione dei biancocelesti. Le sue parole LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 TELECRONACHE – «E‘ una scelta complicata. Per aspetti emotivi diversi te ne citocuna: la mia prima all’estero che è anche la mia prima a Wembley, perchè per me quello stadio rappresenta casa ed uncosa di magico. Si giocava Leicester-Manchester United, Community Shield del 2016, quindi era in estate, ad agosto. Ti cito questa perchè avevo Fabio Capello al mio fianco, commentavamo ...