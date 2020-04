L’ospedale alla Fiera di Milano serve o no?

fattoquotidiano : L'OSPEDALE IN FIERA È UN BLUFF I posti finali saranno solo 157 e a oggi manca il personale per usarli (di Marco Pal… - ilpost : L’ospedale alla Fiera di Milano ha aperto una settimana fa, è costato 21 milioni e per ora accoglie solo dieci pazi… - bambinogesu : 'Io #facciolamiaparte?????. Tu puoi fare la tua?' Dai il tuo consenso alla donazione di organi e tessuti:… - sildavbarman : RT @GarbaSte: Mia madre positiva al tampone. Residente in RSA di Torino non viene ricoverata in ospedale ma lasciata in struttura. Percent… - Rob_Romagnoli : RT @laura_maffi: L’ospedale alla Fiera di Milano inaugurato in pompa magna avrebbe dovuto ospitare, all’inizio, 600 pazienti. Sapete quanti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ospedale alla Alzano Lombardo, ospedale perquisito: indagine su contagi da coronavirus Corriere della Sera