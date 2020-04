Infermiera stremata è uscita di strada

Leggi su bigodino

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un drammatico incidente si è verificato nelle scorse ore a in un piccolo comune vicino Fidenza, in provincia di Parma, dove un’dia causa di un colpo di sonno. L’emergenza Coronavirus sta costringendo tutti gli operatori sanitari a turni di lavoro estenuanti. Infatti questa vicenda è avvenuta a causa di questo, poiché la donna ha perso il controllo del suo mezzo, a causa di un colpo di sonno, mentre stava tornando a casa. Un incidente terribile, che sarebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna l’ne èillesa. Non ha riportato nessun trauma grave. In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la donna dopo aver finito un turno estenuate all’ospedale di Vaio, ha preso la sua auto e stava tornando a casa. Purtroppo però, durante il tragitto, ...