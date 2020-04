Coronavirus a Pozzuoli: sono circa 400 i tamponi effettuati all’ospedale La Schiana (Di mercoledì 15 aprile 2020) Pozzuoli: 23 positivi al Coronavirus tra il personale dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Asl Napoli 2 affiancherà direzione sanitaria, mentre oggi ci sarà la consegna del nuovo reparto Covid. Situazione difficile all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove purtroppo è sorto un nuovo focolaio di Coronavirus. sono già 380 i tamponi effettuati sul personale in servizio, mentre altri sono in corso di effettuazione. E’ quanto comunica la direzione dell’ospedale a seguito degli eventi dei giorni scorsi, con l’ospedale paralizzato per epidemia generalizzata da Covid 19, e agli accordi con i sindaci dell’area flegrea per fronteggiare la crisi sanitaria. In 23 casi si sono avuti riscontri positivi al Covid19. Si tratta, di fatto, del maggior numero di tamponi effettuati in Campania su una piccola comunità ... Leggi su 2anews Coronavirus - Pozzuoli : grave la situazione dell’ospedale. Il sindaco di Bacoli : Contagi in aumento

