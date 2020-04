Bonus 100 euro dipendenti: calcolo giorni lavorati, full time e part time (Di mercoledì 15 aprile 2020) Introdotto dal decreto “Cura Italia” con lo scopo di premiare i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo, il Bonus 100 euro dipendenti, netto in busta paga sono stati oggetto di numerosi interventi dell’Agenzia delle entrate volti a chiarirne le modalità di calcolo. Ultime le istruzioni per il calcolo con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile. Nelle righe che seguono spiegheremo come si determina l’importo del premio sia per i dipendenti full-time che part-time e come comportarsi in caso di assenze dal lavoro. > La Guida completa al Bonus 100 euro dipendenti < Bonus 100 euro dipendenti: calcolo a giorni Il premio di 100 dipendenti euro spetta in misura piena se il dipendente in marzo ha prestato servizio in tutti i giorni lavorabili del mese, con esclusione delle giornate in smart working. Pensiamo a chi ha un orario full-time di 40 ... Leggi su leggioggi Bonus 100 euro in busta paga con il Decreto Cura Italia : a chi spetta

Bonus 600 euro INPS: pagamento da oggi 15 aprile e aumento 800 eur

Bonus 600 euro ultimissime notizie: l'INPS informa che le domande per usufruire della prestazione "indennità di 600 euro" possono essere presentate dal primo aprile 2020 anche attraverso il numero ...

