Adriana Volpe | esperienza in Rai | “Troppo rigidi | meglio Mediaset”

(Di mercoledì 15 aprile 2020)parla della suaprofessionale: “In Rai programmi troppoMediaset”è reduce di alcune beghe, anche contrattuali, legate alla suain Rai. Stiamo parlando delle controversie col famoso conduttore Giancarlo Magalli. Nonostante questo, in una diretta Instagram sul profilo di Chi, lanon rinnega le sue origini e fa sapere di non avere affatto brutti ricordi legati alla televisione di Stato. Queste le sue parole: In Rai ho avuto grandi maestri, che mi hanno insegnato a lavorare con professionalità. Ho sempre fatto programmi di successo, che però erano confezionati, troppo. Tu ci mettevi la faccia, ma c’era un gran lavoro dietro., invece, dice di essersi sentita molto più libera durante l’del Grande Fratello. Sensazione di libertà che le ...

Lo scontro che lo ha allontanato in maniera importante dal giudizio popolare è stato quello con Adriana Volpe. Da quel momento Zequila non è stato più lo stesso. Successivamente l'ingresso di Sossio ...