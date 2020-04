Vanessa Bryant ricorda Kobe e Gianna: “Vorrei tornare indietro. Tutto questo non ha senso” (Di martedì 14 aprile 2020) Sono trascorsi meno di tre mesi dalla immane tragedia che ha strappato alla vita il campione Kobe Bryant e la figlia Gianna – insieme alle altre persone su quel volo – e la moglie Vanessa lo ricorda con parole dure da cui emerge il suo sconforto: “Mio marito si è fatto il culo per 20 anni. Mi ha dato Tutto. Voleva solo passare del tempo con me e le nostre ragazze per recuperare il tempo perduto. Voleva essere lì per ogni singolo traguardo e momento speciale nella vita delle nostre ragazze. Ha avuto solo 3 anni e 9 mesi di pensione. Abbiamo avuto altre 2 figlie, ha vinto un Oscar, ha aperto gli studi Granity, è diventato il quinto scrittore più venduto e ha allenato la squadra di basket di Gianna da quel momento. Ha lavorato sodo e le ha dato tutti i 7 giorni della settimana semplicemente come suo padre. Vorrei poter tornare a quella mattina, ... Leggi su tvzap.kataweb Vanessa - moglie di Kobe Bryant : “Vorrei poter tornare a quella mattina - la vita è ingiusta”

