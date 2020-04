Una Vita, anticipazioni Spagna: Mauro sicuro della colpevolezza di Ursula (Di martedì 14 aprile 2020) Nelle prossime puntate della soap opera Una Vita, Mauro tornerà al quartierino per aiutare Felipe a ritrovare Marcia, sparita nel nulla. Il commissario sarà certo che dietro la sua scomparsa ci sia Ursula. Nel frattempo, la storia d’amore tra Emilio e Cinta dovrà affrontare nuovi problemi. Una Vita, spoiler: Ursula ha rapito Marcia? Nelle puntate spagnole della soap, Emilio non saprà più come liberarsi del suo rivale in amore Ledesma, nonostante Cinta provi a consolarlo. Nel frattempo, Fabiana proverà a fare in modo che Lolita e Carmen vadano d’accordo, anche se non sarà semplice. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Mauro continuerà a indagare sulla scomparsa di Marcia e si convincerà che Ursula l’abbia rapita. Durante l’interrogatorio, però, la Dicenta negherà qualsiasi ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne torna in tv ma con una grossa novità : “Non ci saranno”

