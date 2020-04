Pasqua blindata in Campania, controlli a tappeto: 338 violazioni (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, impegnati a vigilare sull’osservanza delle misure previste per contenere la diffusione del Covid-19 anche nel periodo Pasquale, hanno controllato, sia su strada che presso i terminal portuali, complessivamente 2187 persone riscontrando 338 violazioni, anche penali. In particolare, oltre all’arresto operato dalla Compagnia di Casalnuovo il giorno di Pasqua a Mariglianella di un pluripregiudicato che ha tentato di fuggire su un’auto rubata, a Napoli (via Roma e Rione Traiano), a Torre Annunziata, Casalnuovo, a Giugliano in Campania e a Pozzuoli le Fiamme Gialle hanno sequestrato 10 veicoli per violazioni al Codice della Strada. I conducenti, infatti, sono stati tutti scoperti a circolare con mezzi già sottoposti a sequestro, senza patente o sprovvisti di copertura ... Leggi su anteprima24 Pasqua blindata in Campania - controlli a tappeto : 338 violazioni

Pasqua blindata? Assembramenti sui tetti di Palermo (VIDEO)

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua blindata Pasqua "blindata": il 95% è rimasto in casa, massima disciplina LA NAZIONE Celano blindata con polizia e guardie locali, il sindaco: più che a pic-nic pensiamo ai sanitari sul fronte a combattere

Un mantra che ha fatto proprio dall’inizio dell’emergenza il primo cittadino di Celano Settimio Santilli che, anche in occasione della Pasquetta, non ha lesinato avvisi e raccomandazioni. “Per la ...

Napoli, al Cotugno non si lotta solo contro il virus, ma anche con le paure di medici e pazienti

La scusa di una donna fermata dai carabinieri: "La tartaruga deve fare una passeggiata" Fermata a Centocelle nel pomeriggio di Pasquetta la signora, sessant'anni ... Atena Lucana e Auletta da oggi non ...

