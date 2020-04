Parigi-Roubaix | i trionfi dell’Ottocento di Maurice Garin | l’italiano che diventò francese

Leggi su oasport

(Di martedì 14 aprile 2020) Da anni gli appassionati del ciclismo internazionale si sono abituati a vedere ammiraglie, freni a disco, gel reidratanti e radioline ma questo sport non è sempre stato sinonimo di innovazione e avanguardia. Agli albori della disciplina i corridori erano infatti dei veri e propri eroi, costretti a pedalare in condizioni impossibili, con mezzi tutt’altro che affidabili e con guadagni pressochè nulli. Uno dei più noti ciclisti della fine dell’Ottocento, a causa della sua storia rocambolesca, è sicuramente l’italo-. Il noto ciclista nasce ad Arvier, in Italia, il 3 marzo 1871 ma alla tenera età di quattordici anni, a causa di esigenze lavorative della sua famiglia, è costretto a trasferirsi in Francia. Nella città di Lens, dove il giovanesi impegna come spazzacamino, al compimento del ...