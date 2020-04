Papa Francesco: “Il virus ci faccia scoprire l’unità, superiore a ogni divisione” (Di martedì 14 aprile 2020) Durante la messa del mattino a Casa Santa Marta il Papa ha parlato ai fedeli con un’omelia che parlava del coronavirus e della conversione. Il messaggio del Papa a Santa Marta Papa Francesco ha lanciato un nuovo messaggio di pace durante la messa a Santa Marta e senza dimenticare di parlare della drammatica emergenza sanitaria … L'articolo Papa Francesco: “Il virus ci faccia scoprire l’unità, superiore a ogni divisione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek PAPA FRANCESCO - VIDEO MESSA SANTA MARTA/ “La grazia della fede in Cristo”

Diretta Messa Santa Marta Papa Francesco/ Video Rai 1 : “Cristo risorto - speranza c'è”

Papa Francesco chiede un «salario universale» per i precari

