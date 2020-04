Ospedale focolaio a Napoli, 23 positivi e 380 tamponi in attesa (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Direttore Sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord, la dottoressa Monica Vanni è da oggi al lavoro a Pozzuoli per affiancare la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Tale misura è stata adottata per garantire in tempi rapidi la gestione dei controlli sanitari in corso sul personale, permettere la sanificazione dei reparti e garantire al meglio e nella massima sicurezza la totale riapertura del Pronto Soccorso. Attualmente sono già stati effettuati 380 tamponi sul personale in servizio, mentre altri sono in corso di effettuazione; in 23 casi si sono avuti riscontri positivi al COVID19. Si tratta, di fatto, del maggior numero di tamponi effettuati in Campania su una piccola comunità lavorativa ad alto rischio quale è quella del personale ospedaliero. Al fine di verificare l’efficacia delle ... Leggi su anteprima24 La Fiera dell’idiozia. Fontana apre l’ospedale e si rischia il focolaio. Folla di politici e cronisti all’evento. Violato il divieto di assembramento

POZZUOLI – Accesso vietato a familiari dei pazienti e persone non autorizzate, stop temporaneo ai ricoveri e al trasferimento da 118 per consentire la sanificazione radicale dell’ospedale a partire ...

POZZUOLI – Undici persone contagiate in un solo giorno a Pozzuoli. È questo l’esito dei tamponi effettuati dall’Asl: molti di essi sono legati all’ospedale Santa Maria delle Grazie, focolaio ...

