Libri sì, lampadine no (Di martedì 14 aprile 2020) Libri sì lampadine no – Prudenza non giustificata – Hanno deciso di riaprire le librerie. Bene, ma se si fulmina una lampadina, dove vado a comprarla? Senza lampadina non riesco a leggere il libro che ho comprato. La prudenza la capisco, ma non capisco che in un negozio di 40 o meno metri quadri che vende lampadine sia più rischioso entrare, uno alla volta per carità, che in un negozio di pari metratura che vende Libri. E questo vale per qualsiasi attività. (Ard) L'articolo Libri sì, lampadine no proviene da RomaDailyNews.

