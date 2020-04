Librerie, tra riaperture e dinieghi (Di mercoledì 15 aprile 2020) La lettera aperta firmata da 154, tra librai e libraie, pubblicata sul sito di Minima&Moralia sabato 8 aprile ha portato alla luce i nodi di una discussione pubblica riguardante la riapertura delle Librerie. In seguito al nuovo decreto del presidente del Consiglio che ha previsto la riapertura a partire dal 14 di aprile, un gruppo di lavoro ha condiviso la propria riflessione in seno a Led – Librai Editori Distribuzione in rete. I SEI PUNTI SOLLEVATI convergono su una presa … Continua L'articolo Librerie, tra riaperture e dinieghi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Ecco quali sono le attività commerciali e produttive che potranno ripartire da domani. Riaprono le librerie. Ma anche ferramenta - negozi di informatica - telefonia ed elettrodomestici

In Campania librerie e cartolerie resteranno chiuse fino al 3 maggio - e i negozi di abbigliamento per neonati potranno aprire parzialmente

Si tratta di attività che da oggi, 14 aprile potranno ritornare ad operare osservando tutte le norme relative alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e tutte le altre misure di contenimento ...

Emergenza Covid-19: prorogata chiusura a Sassari e Olbia

cimiteri e spiagge e non aprono alla ripresa dell’attività per cartolerie e librerie, come in altre parti d’Italia sta avvenendo sulla base di quel che consente il decreto sottoscritto il 10 aprile ...

