Franco Lauro | voce gentile dello sport | “Un saluto a chi ci segue dagli ospedali e le

Un malore è stato fatale a Franco Lauro, popolare e apprezzato giornalista della Rai, che è morto a 58 anni. Franco Lauro per tanti anni è stata la voce del basket italiano, ha commentato anche l'Europeo del '99 e le Olimpiadi del 2004. Poi è passato ad occuparsi di calcio, ha condotto la Domenica sportiva e 90° Minuto, che apriva sempre dicendo: "Un saluto a chi ci segue dagli ospedali e le case di cura".

