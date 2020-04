Fase 2 per fasce d’età con app e turni a lavoro. Piano della task force (Di martedì 14 aprile 2020) Fase 2 per fasce d’età con app e turni a lavoro. Piano della task force La Fase 2 che dovrebbe partire il 4 maggio (usare il condizionale è obbligatorio) è allo studio degli esperti della task force convocata dal governo per preparare il rilancio del Paese. Si tratterà di un periodo di riaperture, graduale e con nuove restrizioni da adottare, per garantire la sicurezza di chi lavora e dei cittadini stessi. Poi si parla di un’applicazione per monitorare gli spostamenti, i turni scaglionati nei posti di lavoro e l’allentamento delle restrizioni ripartito per fasce d’età.Segui Termometro Politico su Google News Fase 2: l’app e il supporto della tecnologia In Corea del Sud la tecnologia è stata fondamentale per arginare la diffusione del contagio. Anche in Italia dovrebbe essere disponibile a breve ... Leggi su termometropolitico Coronavirus : Bernini - ‘anche per fase due rischio caos e improvvisazione’

