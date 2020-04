Elisabetta Gregoraci Instagram abito tagliato laterale | eccitante senza slip | «Pazzesca»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 14 aprile 2020) Su, showgirl calabrese, si è lasciata andare ad un momento di dolce nostalgia. La brillante conduttrice ha ricordato un’esperienza televisiva che l’ha resa molto felice: nell’estate 2017 ha presentato insieme ad Alan Palmieri lo show musicale Battiti Live in onda in prima serata su Italia 1. Una fortunata parentesi rivissuta l’anno dopo, nel 2018. Trovandosi a seguire la replica del programma su Sky la 40enne si è lasciata andare ad una lunga riflessione. A far da corredo alla didascalia una serie di scatti realizzati sul palcoscenico. Alcuni hanno fatto sognare i fan, complici gli outfit eccitanti che valorizzano il corpo da urlo.: «» «Sto guardando ‘Battiti live’ su Sky. Mi sto emozionando ...