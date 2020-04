Distanti oggi per abbracciarci domani: l’auspicio diventa un premio Unicef in Campania (VIDEO) (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comitato Unicef Campania bandisce il premio per invitare bambini e giovani a realizzare video di incoraggiamento e ringraziamento indirizzato agli eroi dell’emergenza coronavirus. La singolare iniziativa, rivolta agli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore, è stata lanciata dall’Unicef Campania con un video, diventato virale in poche ore. “L’Unicef Campania ha a cuore i tantissimi eroi del coronavirus e vogliamo dimostrarlo affidando a bambini e giovani il ringraziamento che giungerà con video di speranza e di sostegno” ha dichiarato Margherita Dini Ciacci, past President di Unicef Campania “Unicef è da sempre sinonimo di impegno umanitario per far fronte ai bisogni essenziali dell’infanzia e dell’adolescenza – ha commentato Ettore Nardi, Segretario di Unicef ... Leggi su anteprima24 Eurogruppo - prosegue oggi la riunione su Eurobond e Mes : Paesi membri ancora su posizioni distanti

Coronavirus - gli auguri di Conte ai papà oggi distanti dai figli : “Torneremo ad abbracciarci”

Conte ai cittadini : “Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani” (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comitatobandisce ilper invitare bambini e giovani a realizzare video di incoraggiamento e ringraziamento indirizzato agli eroi dell’emergenza coronavirus. La singolare iniziativa, rivolta agli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore, è stata lanciata dall’con un video,to virale in poche ore. “L’ha a cuore i tantissimi eroi del coronavirus e vogliamo dimostrarlo affidando a bambini e giovani il ringraziamento che giungerà con video di speranza e di sostegno” ha dichiarato Margherita Dini Ciacci, past President diè da sempre sinonimo di impegno umanitario per far fronte ai bisogni essenziali dell’infanzia e dell’adolescenza – ha commentato Ettore Nardi, Segretario di...

francescacheeks : La musica celebra la collettività, e mai come oggi, così distanti fisicamente, può unirci ? Sono sulla copertina di… - rugiada71 : RT @Zziagenio78: Stiamo distanti oggi, per morire bruciati domani? - DenverCartoons : RT @Zziagenio78: Stiamo distanti oggi, per morire bruciati domani? - RossaMcFarland : RT @Zziagenio78: Stiamo distanti oggi, per morire bruciati domani? - MariannaPrato : RT @Zziagenio78: Stiamo distanti oggi, per morire bruciati domani? -

Ultime Notizie dalla rete : Distanti oggi Distanti oggi per abbracciarci domani: l'auspicio diventa un premio Unicef in Campania (VIDEO) anteprima24.it San Benedetto, Dino Mauloni compie 100 anni

Agli inizi degli anni ‘70, lasciata la campagna, si è trasferito nella casa dove vive tuttora, poco distante dalla zona dove è cresciuto. Nella vita ha svolto diverse attività: il contadino, il ...

ATLETICA, CORONAVIRUS; BOLT POSTA FOTO 100 M GIOCHI: STATE DISTANTI

Usain Bolt fa furore sui social per aver postato una foto della sua fantastica vittoria nella finale dei 100 metri dell'Olimpiade di Pechino 2008, in cui stabilì il primato del mondo correndo in 9"69.

Agli inizi degli anni ‘70, lasciata la campagna, si è trasferito nella casa dove vive tuttora, poco distante dalla zona dove è cresciuto. Nella vita ha svolto diverse attività: il contadino, il ...Usain Bolt fa furore sui social per aver postato una foto della sua fantastica vittoria nella finale dei 100 metri dell'Olimpiade di Pechino 2008, in cui stabilì il primato del mondo correndo in 9"69.