D’Amato: test sierologici non sono business per privati (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “I test sierologici non sono e non possono essere un business da parte di privati, ma assumono valore solo se inseriti in analisi di sieroprevalenza o in indagini di sorveglianza di popolazione selezionati nell’ambito di specifici programmi quali sono quelli che si intendono attivare nel Lazio su tutto il personale sanitario e sulle forze dell’ordine, che vanno ripetuti in un arco temporale definito e li’ dove necessario con verifica del test molecolare.” “I singoli test commerciali effettuati fuori da protocolli nazionali e regionali non assumono alcun significato per il Servizio sanitario regionale e non sono validati dall’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani che ha condotto la sperimentazione. L’epidemia va contrastata innanzitutto sul territorio potenziando i servizi con le USCAR (unita’ mobili ... Leggi su romadailynews D’Amato : test sierologici per operatori - case riposo e Rsa

D’Amato : chi chiede soldi per test rapido non validato è criminale

D’Amato : andremo a testa bassa su geolocalizzazione (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Inone non posessere unda parte di, ma assumono valore solo se inseriti in analisi di sieroprevalenza o in indagini di sorveglianza di popolazione selezionati nell’ambito di specifici programmi qualiquelli che si intendono attivare nel Lazio su tutto il personale sanitario e sulle forze dell’ordine, che vanno ripetuti in un arco temporale definito e li’ dove necessario con verifica delmolecolare.” “I singolicommerciali effettuati fuori da protocolli nazionali e regionali non assumono alcun significato per il Servizio sanitario regionale e nonvalidati dall’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani che ha condotto la sperimentazione. L’epidemia va contrastata innanzitutto sul territorio potenziando i servizi con le USCAR (unita’ mobili ...

_Melamore_ : RT @redontuscia: Coronavirus, D’Amato: I test sierologici non sono e non possono essere un business di privati - ONTUSCIA : RT @redontuscia: Coronavirus, D’Amato: I test sierologici non sono e non possono essere un business di privati - redontuscia : Coronavirus, D’Amato: I test sierologici non sono e non possono essere un business di privati - CasilinaNews : Coronavirus. #Lazio, D'Amato: 'Test sierologici non sono business per privati' - Linchiesta_news : ?? CORONAVIRUS LAZIO ?? - LE PAROLE DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato test Migliori Notebook Per Università 2020 – Dopo 108 ore di ricerche e test DaySicilia