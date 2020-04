Coronavirus e fase 2 in Italia: perché “riaprire troppo presto significa rischiare di aprire più tardi” (Di martedì 14 aprile 2020) “Meglio qualche cautela in più che qualche cautela in meno, riaprire troppo presto significa probabilmente anche rischiare di aprire più tardi e su questo ci deve essere un interesse nazionale prevalente“: lo ha affermato Matteo Mauri, viceministro dell’Interno, ospite a 24 Mattino su Radio24. “Se ci diamo degli argomenti per abbassare la guardia rischiamo di farci male, più siamo rigorosi adesso e prima ne usciamo. Non conosciamo il virus quindi non sappiamo il prossimo inverno se e come si ripresenterà e siccome il vaccino non è lì fuori dalla porta dobbiamo essere molto attenti da questo punto di vista“.L'articolo Coronavirus e fase 2 in Italia: perché “riaprire troppo presto significa rischiare di aprire più tardi” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - come sarà la Fase 2 : regole - spostamenti - lavoro e tutte le ipotesi su quando inizia

Coronavirus - virologo : “Continua a rallentare la crescita dei contagi - ma aspettiamoci nuovi casi anche nella fase 2”

Coronavirus - al via la fase due : ecco le date di tutti i settori per le riaperture. La bozza allo studio (Di martedì 14 aprile 2020) “Meglio qualche cautela in più che qualche cautela in meno, riaprireprobabilmente anchedi aprire più tardi e su questo ci deve essere un interesse nazionale prevalente“: lo ha affermato Matteo Mauri, viceministro dell’Interno, ospite a 24 Mattino su Radio24. “Se ci diamo degli argomenti per abbassare la guardia rischiamo di farci male, più siamo rigorosi adesso e prima ne usciamo. Non conosciamo il virus quindi non sappiamo il prossimo inverno se e come si ripresenterà e siccome il vaccino non è lì fuori dalla porta dobbiamo essere molto attenti da questo punto di vista“.L'articolo2 in: perché “riapriredi aprire più tardi” Meteo Web.

Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia superati i 20mila morti | Monito degli esperti sulle riaperture: 'Non affrettare la fase 2'… - NiMartina : Dove si voleva arrivare ??????? Coronavirus, per l'autocertificazione arriva la app | 'Fase 2', il ritorno alla norma… - espodieg : La fase 2 dal 4 maggio: uscite scaglionate per fasce d'età. Le app e il piano per gli over 70 -