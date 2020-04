Coronavirus | così cambieranno le nostre spiagge

mante : Ho pensato che i tempi difficili che stiamo vivendo richiedessero un po’ di moderazione. Così ho pensato di twittar… - repubblica : Coronavirus, box in plexiglass tra i lettini sulla spiaggia: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il… - repubblica : Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese' [a… - italiaviva_eu : RT @LauraGaravini: #Lannutti, già famoso per recenti fake news sui #SavidiSion, torna a dare sfoggio del suo pensiero, nel peggiore dei mod… - C17Joker : RT @FabRavezzani: Con un lockdown all’italiana si sperava di ridurre molto il contagio. Invece è stato solo leggermente contenuto. Queste r… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus così Coronavirus Brescia, Pietro Severo Micheli: chi è il medico ribelle salva vite Corriere della Sera