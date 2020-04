Castelli | paradisi fiscali in Europa creano storture | problema da affrontare subito

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Inci sono, occorreil tema quanto prima con gli altri paesi membri. L’attacco arriva direttamente dalla Vice Ministra dell’Economia e delle Finanze, Laura, con un post su Facebook: “inci sono dei, anche se ogni tanto alcuni stati si dimenticano di far parte di questa ‘categoria’. Il tema che, quanto prima, dovremoa livello europeo è quello delle politicheattuate da ciascuno dei Paesi dell’Unione. È chiaro che differenti politiche, quando il mercato è unico, portano a delle ‘” che privilegiano alcuni Paesi e ne penalizzano altri“. “Stando ad alcuni studi, sarebbero circa 23 i miliardi di euro di profitti, realizzati nel nostro Paese, spostati in stati con una tassazione più ...

(Teleborsa) - In Europa ci sono paradisi fiscali, occorre affrontare il tema quanto prima con gli altri paesi membri. L'attacco arriva direttamente dalla Vice Ministra dell'Economia e delle Finanze, ...Quindi 'No Mes'. Alcuni lo stanno chiedendo, i Paesi sono diversi e con differenti esigenze. C'è chi lo vuole usare, chi è un paradiso fiscale e chi come noi non intende utilizzarlo per nessuna ...