Brutto risveglio per Adriano Celentano | una notizia che l’ha buttato giù dal letto Cosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) Niente da fare perche incassa l’ennesima sonora sconfitta in quanto ascolti Tv. In effetti, quella di lunedì 13 aprile 2020, è stata una battaglia non di certo vinta in partenza e che ha suscitato non poca meraviglia da parte degli addetti ai lavori. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio in replica Il Gatto e il Cardellino è stato visto da una media di oltre 6 milioni e 100 mila spettatori pari al 21,8% di share. Su Canale 5 la replica del concerto all’Arena di Verona di Rock EconomyLive ha appassionato più di 2 milioni e 200 mila spettatori pari all’8,5% di share. Ha fatto leggermente meglio su Rai3 Report con 2,4 milioni e l’8,6%. Su Italia 1 Jurassic Park sfiora i 2 milioni (7,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica 7%. Su Rai2 la replica di Stasera tutto è Possibile 5,9%. (Continua a ...