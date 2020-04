Non si arresta l’aumento dei contagi e delle vittime. Ma continuano a calare i ricoveri. Rezza (Iss): “Siamo ancora nella fase uno. Cè una tendenza alla diminuzione ma è lenta” (Di lunedì 13 aprile 2020) continuano i calare, ormai per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri nelle terapie intensive, e questo è un segnale positivo, ma c’è un ancora un numero troppo elevato di morti da attribuire a contagi precedenti. E’ la fotografia che emerge dal nuovo aggiornamento sull’emergenza Coronavirus fornito, questa sera, dal Dipartimento della Protezione civile. In Italia i malati complessivi sono 103.616, con un incremento, rispetto a ieri, di 1.363 (era stato di 1.984). Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono attualmente 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.143 sono in Lombardia, 33 in meno sempre rispetto a domenica. Degli oltre 103mila malati, 28.023 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (176 in più rispetto a ieri) e 72.333 si trovano, invece, in isolamento domiciliare asintomatici o con ... Leggi su lanotiziagiornale Il virus non si arresta : nel bollettino di Pasquetta calano i contagi - ma non i decessi. È ancora allarme

In tempi di coronavirus non si arresta l’attività - spesso - aggressiva e fuorviante dei call center

Ultime Notizie dalla rete : Non arresta In tempi di coronavirus non si arresta l'attività, spesso, aggressiva e fuorviante dei call center tvio Calcio Storico, avvenuto il sorteggio, prima partita Verdi-Azzurri

Firenze – Non si arresta il Calcio Storico nonostante l’emergenza Covid-19, che, pur non avendo permesso lo svolgimento del tradizionale Scoppio del Carro, non ha impedito il sorteggio dei colori per ...

Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

I ricoverati in area non critica sono 1.420, 1 in meno rispetto a ieri ... I posti di controllo e le pattuglie, anche in borghese, dispiegate sul territorio, hanno consentito di arrestare un giovane ...

