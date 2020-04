Misiani: “Non useremo il Mes. Per il decreto di aprile chiederemo uno scostamento di bilancio consistente” (Di lunedì 13 aprile 2020) L’intervista del viceministro Misiani a ‘Mattino 5’: “No al Mes. Utilizzeremo i fondi Bei”. MILANO – In un’intervista ai microfoni di Mattino 5 il viceministro dell’Economia Antonio Misiani ha confermato l’intenzione dell’Italia di non voler usare il Fondo Salva Stati: “Non utilizzeremo il Mes – ha assicurato il democratico – ma il programma per la cassa integrazione europea, i 200 miliardi della Banca Europea degli investimenti e le altre possibilità che le istituzioni europee hanno deciso in queste settimane“. Tra le misure decise da Bruxelles c’è “l’allenamento delle regole sugli aiuti di Stato, che permette garanzie al 100% attivate con l’ultimo decreto sulla liquidità delle imprese”. Misiani sul decreto di aprile: “chiederemo uno ... Leggi su newsmondo “Non useremo il Mes ma i Fondi europei” - afferma Misiani. “Riaperture? Circolano notizie inesatte”

