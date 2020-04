I librai sono lavoratori, non simboli (Di lunedì 13 aprile 2020) Dunque, saranno le librerie ad assumere il ruolo simbolico di un Paese che dovrà pian piano ripartire, rialzando le serrande dal 14 aprile (eccezion fatta per Campania, Lombardia e Piemonte: regioni che hanno preso decisioni autonome in materia rispetto alle indicazioni dell’ultimo Dpcm). Ma a quali condizioni? E a che pro?Il provvedimento dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) dare un po’ di ossigeno al comparto dell’editoria, in queste settimane praticamente fermo (come quasi tutti gli altri settori) non solo a causa della chiusura delle librerie. Anche gli store online, infatti, lavorano comprensibilmente a scartamento ridotto e l’evasione degli ordini è lenta. Diverse librerie di quartiere hanno provato a riorganizzarsi con la consegna a domicilio (si veda, tra tutte, l’iniziativa #libridasporto), ma i dati del settore parlano ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 aprile 2020) Dunque, saranno le librerie ad assumere il ruoloco di un Paese che dovrà pian piano ripartire, rialzando le serrande dal 14 aprile (eccezion fatta per Campania, Lombardia e Piemonte: regioni che hanno preso decisioni autonome in materia rispetto alle indicazioni dell’ultimo Dpcm). Ma a quali condizioni? E a che pro?Il provvedimento dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) dare un po’ di ossigeno al comparto dell’editoria, in queste settimane praticamente fermo (come quasi tutti gli altri settori) non solo a causa della chiusura delle librerie. Anche gli store online, infatti, lavorano comprensibilmente a scartamento ridotto e l’evasione degli ordini è lenta. Diverse librerie di quartiere hanno provato a riorganizzarsi con la consegna a domicilio (si veda, tra tutte, l’iniziativa #libridasporto), ma i dati del settore parlano ...

Troglotrading : @julesvandemberg Eppure sono i librai i primi a dissentire. Come già evidenziato da @MauroV1968 . Evidentemente del… - gazzettadilucca : L'editore e direttore di #Chiarelettere replica alle critiche - roderiu : RT @giovanni_bua: Riaprono le librerie ed è una bella notizia, perché piano piano bisogna ripartire, perché i libri sono stati finalmente c… - giovanni_bua : Riaprono le librerie ed è una bella notizia, perché piano piano bisogna ripartire, perché i libri sono stati finalm… - Enne__Esse : Le librerie i librai sono stati presi come simbolo di una 'ripartenza' in un paese in cui la straordinaria attività… -

Definitivamente. Restituire alle librerie la loro centralità è encomiabile ma, al di là dei romanticismi, bisogna essere pragmatici. Perché i librai sono lavoratori, non simboli. Perché le librerie ...

Chi riapre e dove da domani martedì 14 aprile

Se l’Ali (Associazione dei librai italiani) aveva salutato con favore la riapertura, definita dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini “non un gesto simbolico, ma il riconoscimento che anche ...

