Coronavirus: Fontana, 'presto inizierà calo verticale del contagio' (Di lunedì 13 aprile 2020) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Sono convinto, anche se i numeri sono ancora un po' così, che presto inizierà la discesa verticale. Abbiamo fatto un periodo di discesa moderata, ma sono convinto che inizierà una discesa più intensa, più violenta e verticale e che si interromperà il contagio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Centocittà su Radio1. Negli ultimi giorni a Milano e in Lombardia "la situazione è andata bene, la gente ha capito la necessità di rimanere a casa e che se tutti quanti facciamo questo sforzo molto probabilmente riusciremo a interrompere questo contagio", ha aggiunto. Il virus "è stato particolarmente violento in Lombardia, perché molto probabilmente stava circolando nel nostro territorio già da parecchi giorni. Altrimenti non si spiegherebbe ... Leggi su liberoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Fontana “Pensavo che il virus rallentasse più velocemente”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Fontana “In Lombardia virus con una violenza inaudita”

Sondaggi politici coronavirus/ Duello Conte-Regioni : 30% Pd sta con Fontana e Zaia (Di lunedì 13 aprile 2020) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Sono convinto, anche se i numeri sono ancora un po' così, che; la discesa. Abbiamo fatto un periodo di discesa moderata, ma sono convinto che; una discesa più intensa, più violenta ee che si interromperà il". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a Centocittà su Radio1. Negli ultimi giorni a Milano e in Lombardia "la situazione è andata bene, la gente ha capito la necessità di rimanere a casa e che se tutti quanti facciamo questo sforzo molto probabilmente riusciremo a interrompere questo", ha aggiunto. Il virus "è stato particolarmente violento in Lombardia, perché molto probabilmente stava circolando nel nostro territorio già da parecchi giorni. Altrimenti non si spiegherebbe ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha… - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, IN LOMBARDIA ACCORDO CON LE BANCHE PER LA CASSA INTEGRAZIONE - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #FONTANA: 'REGIONE LOMBARDIA ANTICIPA LA CASSA INTEGRAZIONE' - oscarvalle1984 : RT @MediasetTgcom24: Fontana: 'Errori? In Lombardia coronavirus di violenza inaudita' #coronavirusitalia - BocediRiccardo : @domenico971 @tigella Eh no..appurato e provato -