Chi riapre e dove da domani martedì 14 aprile (Di lunedì 13 aprile 2020) Oltre a estendere le misure di lockdown al 3 maggio, il dpcm del 10 aprile ha introdotto una serie limitata di deroghe all’apertura di alcune attività commerciali su tutto il territorio nazionale già dalla giornata di domani, 14 aprile. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato che la m Leggi su ilfoglio Coronavirus riapertura - Federalberghi : «Un bollino di sicurezza per chi riapre»

Mercato Juventus - dalla Spagna : si riapre la pista Bernardeschi-Rakitic

Chi riapre a maggio : ristoranti - abbigliamento - barbieri per la Fase 2 (Di lunedì 13 aprile 2020) Oltre a estendere le misure di lockdown al 3 maggio, il dpcm del 10ha introdotto una serie limitata di deroghe all’apertura di alcune attività commerciali su tutto il territorio nazionale già dalla giornata di, 14. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato che la m

matteorenzi : Abbiamo riaperto i fiorai, abbiamo tenuto aperte le edicole e abbiamo chiuso quelle farmacie dell'anima che sono le… - ilfoglio_it : Chi apre e chi resta chiuso da domani 14 aprile dopo l'ultimo dpcm (in Veneto sono cambiate diverse cose) - votonneya : RT @maurizioft: Mezza Europa riapre anche con situazioni di contagio peggiori del nostro, Spagna per es ...e noi? tutto chiuso fino al 3 ma… - FrancyP_ : RT @maurizioft: Mezza Europa riapre anche con situazioni di contagio peggiori del nostro, Spagna per es ...e noi? tutto chiuso fino al 3 ma… - MichelaRoi : RT @maurizioft: Mezza Europa riapre anche con situazioni di contagio peggiori del nostro, Spagna per es ...e noi? tutto chiuso fino al 3 ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi riapre Chi riapre e dove da domani martedì 14 aprile Il Foglio Chi riapre e dove da domani martedì 14 aprile

Nel dettaglio, il decreto dà la possibilità di riaprire a librerie, cartolibrerie, studi professionali, negozi dediti alla vendita di abbigliamento per neonati e bambini, oltre a tutta la filiera ...

Due tecnici emiliani nella squadra di Colao: «Ci hanno detto di correre»

Focareta, che ha seguito la nascita di modelli virtuosi come i contratti in Lamborghini o Ducati ed è stato protagonista delle più importanti vertenze sindacali come quella tra Fiom e Fiat, avrà il ...

Nel dettaglio, il decreto dà la possibilità di riaprire a librerie, cartolibrerie, studi professionali, negozi dediti alla vendita di abbigliamento per neonati e bambini, oltre a tutta la filiera ...Focareta, che ha seguito la nascita di modelli virtuosi come i contratti in Lamborghini o Ducati ed è stato protagonista delle più importanti vertenze sindacali come quella tra Fiom e Fiat, avrà il ...