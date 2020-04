Che fine ha fatto l’app  di tracciamento dei contatti?

ricpuglisi : Salvini se la cava soltanto davanti a 'giornalisti' incapaci o conniventi. Altrimenti ecco la fine che fa. - StefanoFassina : Caro @marattin , scoperto di conto da decine di md £? Scommettiamo che a fine anno è rinnovato? Se potessimo farlo… - FBiasin : Il Tg1 ha appena parlato di 'sanzioni cresciute del 20% nel fine settimana'. C'è troppa gente che continua a viver… - francang1950 : RT @goldbergvariaz: 'Alla fine della giornata possiamo resistere molto di più di quello che riusciamo a pensare.' ~Frida Kahlo https://t.c… - Stefano66420321 : @Corriere Non ci dormo alla notte a pensare chissà che fine avranno fatto.. -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine

Corriere della Sera

Il presidente della Figc Gravina assicura che si farà di tutto per far riprendere i campionati a fine maggio, tutti si arrovellano a fare tabelle e a ipotizzare date, le squadre si attrezzano per far ...Ogni giorno di “lockdown” comporta un costo enorme per la società e l’economia, e una compressione delle libertà, che occorre siano proporzionati e giustificati. Nel nostro paese questo aspetto appare ...